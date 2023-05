Lateral afirma receber R$ 5 mil de apostador para aliciar jogadores

O lateral Denner Barbosa, do Operário de Várzea Grande-MT, foi apontado como um dos envolvidos no esquema de manipulação de resultados de jogos do futebol brasileiro. Em diálogos obtidos pela investigação do MP de Goiás, que ficou conhecida como “Operação Penalidade Máxima”, o atleta afirmou receber R$ 5 mil de um apostador para aliciar jogadores no esquema.

Em uma troca de mensagens com Bruno Lopez, acusado como chefe do esquema pelo MP de Goiás, o lateral confirma que recebe R$ 5 mil mensalmente mesmo quando não tem operação. “Ele me dá 5 conto mensal mesmo se for mês que não tem operação”, escreveu Denner em uma mensagem no dia 11 de fevereiro de 2023.

As informações foram divulgadas pelo portal GE, que teve acesso aos documentos da investigação que já denunciou 15 jogadores envolvidos no esquema. Em fevereiro deste ano, Bruno e Denner teriam trocado mensagens para manipularem a quantidade de escanteios em duas partidas, uma pelo Campeonato Mato-Grossense e outra pelo Campeonato Goiano.

No diálogo, o jogador afirma que já trabalhava para outro apostador, não identificado. A defesa de Denner diz que o lateral apenas fingiu fazer parte do esquema para que Lopez lhe pagasse uma dívida antiga. Até o momento, Bruno Lopez está preso e Denner Barbosa não foi denunciado pelo MP-GO.

Denner Barbosa

O lateral-esquerdo de 29 anos foi revelado pelo Corinthians em 2012 e disputou três partidas pelo clube no Brasileirão do mesmo ano. Sem conseguir se firmar, Denner foi emprestado para outros clubes, como o Atlético-GO e o Bragantino. Desde então, tem passado por outros times e, no momento, está no Operário de Várzea Grande-MT, onde fez dois jogos neste ano.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)