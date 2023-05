Série C: Dado Cavalcanti, treinador ex-Paysandu, é dispensado pelo Náutico após derrota

O técnico Dado Cavalcanti não resistiu à derrota do Náutico para o Aparecidense, no último domingo (14), em partida pela terceira rodada da Série C, e foi demitido pelo clube pernambucano nesta segunda-feira (15). Cavalcanti, que já foi técnico do Paysandu, assumiu pela terceira vez o comando do Náutico no fim do ano passado.

Além de Cavalcanti, o auxiliar Pedro Gama e o executivo Nei Pandolfo também foram demitidos pelo clube. Pandolfo já passou pelo Remo, e deixou o clube em agosto de 2022. O Náutico agora vai ser comandado por Otávio Augusto, que treina o time sub-20 do clube, de forma interina, até a chegada de um novo técnico.



VEJA MAIS

A terceira passagem de Cavalcanti pelo Náutico foi a mais longa, com 39 partidas, com 17 vitórias, seis empates e 16 derrotas. Na primeira passagem, em 2014, foram 23 jogos, e na segunda, em 2017, somente sete.

Quando assumiu a equipe pernambucana no fim de 2022, o time já estava na lanterna da Série B, com o rebaixamento já garantido. Mesmo assim, o técnico teve um trabalho bem avaliado e teve uma renovação para a temporada 2023.

O fator decisivo para a queda de Cavalcanti do Náutico, foi o início ruim na Série C, com uma vitória e duas derrotas. Isto, somado às campanhas ruins nas outras competições. O time foi eliminado pelo Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil, eliminado pelo ABC nas quartas de final da Copa Nordeste, e eliminado pelo Salgueiro do Campeonato Pernambucano. Os resultados já deixam o Náutico de fora da Copa do Brasil 2024.

História no Paysandu

Dado Cavalcanti já comandou a equipe bicolor em duas oportunidades. A primeira, nas temporadas 2015/16, quando acertou a equipe para a Série B e fez uma boa campanha, com o Papão terminando o campeonato em 7º lugar na tabela. Na temporada seguinte, venceu o Campeonato Paraense e a Copa Verde, mas na Série B de 2016, o bicolor teve um início ruim, o que fez Dado ser desligado.

Dado Cavalcanti passou pelo Paysandu nas temporadas 2015/16 e depois em 2018 (Fernando Torres / Paysandu)

Cavalcanti retornou ao Bicola em fevereiro de 2018, no entanto, passou apenas cinco meses no comando do time, e foi demitido em julho, quando o Papão foi derrotado em casa, pelo Vila Nova, por 2 a 1.