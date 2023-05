Por crise na Série C, Remo adia lançamento do novo uniforme; veja a nota oficial

O Remo anunciou o adiamento do lançamento do novo uniforme, que será usado pelo restante da temporada de 2023. O evento ocorreria na terça-feira (16), no Theatro da Paz, em Belém, às 19h. Além do desfile, o evento contaria com a apresentação da Orquestra Popular do Clube do Remo.

De acordo com a nota oficial, o Remo informou que o motivo do cancelamento do evento é em virtude no momento azulina na Série C. Após a derrota no último domingo (14), para o Amazonas, o Leão encerrou a terceira rodada da lanterna do torneio.

Agora, o time volta as atenções para o Campeonato Paraense. Isso porque na quinta-feira (18), às 20h, no Zinho de Oliveira, a equipe faz o jogo de ida da final, contra o Águia de Marabá. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Uniforme

O tema do uniforme será "Da Guerra à Paz - O Rei e os 145 anos de espetáculo", em homenagem aos 145 anos do Theatro da Paz. A camisa também fará referência à Belle Époque, período em que a cidade experimentou uma forte influência cultural e econômica nos moldes franceses.

Além dos uniformes de jogo, o clube planeja revelar a linha completa de uniformes para treinamentos e viagens, incluindo o material destinado à comissão técnica. A produção de todos os itens está a cargo da Volt, fornecedora de materiais esportivos do Leão desde 2021.

Confira a nota oficial do Clube do Remo sobre o cancelamento do evento

O Clube do Remo vem a público informar sobre o cancelamento do evento de lançamento da nova coleção 2023 do seu uniforme que estava programado para esta terça-feira (16), no Theatro da Paz.

A diretoria do Clube entende que, em respeito à sua torcida, este não é o momento adequado para comemorações em virtude dos últimos resultados da equipe profissional dentro de campo.