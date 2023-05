Remo: Após lance polêmico, zagueiro do Amazonas reconhece: 'Foi pênalti sim'

Na derrota do Remo para o Amazonas por 2 a 1, no Estádio do Baenão, pela Série C do Brasileiro, um dos lances que mais chamou a atenção foi o pênalti em cima de Muriqui. No lance, houve a dúvida se o zagueiro Thiago Spice teria cometido a infração.

Após alguns comentários nas redes sociais contra a árbitra Charly Wendy Straub Deretti, que apitou o pênalti a favor do Remo, Thiago usou o Instagram para reconhecer que cometeu a penalidade. O defensor admite a falta e explica o que aconteceu no lance:

"Por mais que eu mesmo fiz alguns comentários que não foi pênalti, tenho que ser homem o suficiente de admitir que sim, meu pé toca no pé do atacante. Está sendo injusto alguns comentários que estão fazendo sobre a árbitra do jogo sobre esse lance. É um toque de leve, onde eu mesmo perco a passada e até caio, foi pênalti sim. Espero ter esclarecido e vida que segue", declarou Thiago.

Veja o lance do pênalti em Muriqui:

O próprio Muriqui, que sofreu a falta dentro da área, cobrou e diminuiu o marcador para o Remo. Apesar do Leão ter buscado o empate, a equipe azulina não teve sucesso. Com o revés, o Leão terminou a rodada na lanterna do Brasileiro.

O Remo volta a campo na quinta-feira (18), às 20h, no Zinho de Oliveira, contra o Águia de Marabá. A partida é válida pelo duelo de ida da final do Parazão 2023. Acompanhe a cobertura completa do jogo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.