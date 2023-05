Torcedores do Remo protestam em frente ao Baenão após derrota para o Amazonas, na Série C

Um grupo de torcedores do Remo protestaram na frente do estádio Baenão na noite deste domingo (14), após a derrota azulina de 2 a 1 para o Amazonas, pela terceira rodada da Série C. O resultado deixou o Time de Periçá na última colocação da Terceirona do Campeonato Brasileiro.

Os torcedores, que estavam vestindo camisas de torcidas organizadas, foram até a frente da Loja do Remo, que fica do lado do estádio e gritaram palavras de ordem. Eles pediram raça aos jogadores e chamaram a equipe de "time sem vergonha". Veja: