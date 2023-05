Após derrota para Amazonas, Remo tem seu pior início na história da Série C

A surpreendente derrota do Clube do Remo por 2 a 1, em pleno Baenão, para o Amazonas FC - no domingo (14) - foi a terceira do Leão em três jogos da Série C de 2023. Com 0% de aproveitamento, o Remo tem agora seu pior início na história da terceira divisão nacional.

São nove participações azulinas na terceira divisão, campeonato em que o Leão já foi campeão em 2005 - ano da primeira participação. O Remo jogou a terceirona de 2016 a 2020 e agora está na segunda participação seguida, em 2022 e 2023.

O pior início do Leão antes do atual havia sido em 2018, quando a equipe lutou até a penúltima rodada contra a zona de rebaixamento. Na edição daquele ano, o regulamento era com dois grupos de 10 equipes, totalizando 18 jogos na primeira fase. Nos três primeiros o Remo venceu uma e perdeu duas, tendo 33% de aproveitamento.

Em 2008, 2022, 2016 e 2017 o Remo teve inícios parecidos. Uma vitória, um empate e uma derrota. 44% de aproveitamento em cada um desses. As melhores arrancadas do Remo foram em 2005, 2019 e 2020, quando venceu dois dos três primeiros jogos e empatou o outro, começando com 78% de aproveitamento.

Ataque na média, defesa péssima

As três derrotas do Remo em 2023 foram com o time marcando um gol em cada partida, mantendo uma média parecida com a dos outros anos. O problema do Leão é a defesa. Foram sete gols sofridos em três jogos: o pior começo defensivo do Remo em suas participações na terceira divisão nacional. Em 2005 e 2008 os azulinos começaram a Série C tomando cinco gols nos três primeiros jogos (as piores até então), mas em 2005 marcou sete e em 2008 marcou oito gols.

Confira os inícios de temporadas do Remo na Série C:

2005 - Duas vitórias e um empate (78% de aproveitamento), 7 gols marcados e 5 gols sofridos

