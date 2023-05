Marcelo Cabo explica mudanças no Remo e lamenta nova derrota: ‘infelizmente nada funcionou’

Sem saber o que dizer. Era assim que o técnico do Remo, Marcelo Cabo, estava na entrevista coletiva após a derrota azulina para o Amazonas, por 2 a 1, pela terceira rodada da Série C, neste domingo (14). De acordo com o treinador remista, as mudanças pensadas para a equipe não deram certo e novas avaliações sobre o elenco devem ser feitas nos próximos dias.

"Mudamos o esquema tático, as peças, a atitude, mas infelizmente nada funcionou. Não adianta eu ficar aqui achando desculpa. Faltou colocarmos em prática o nosso trabalho da última semana. Mudamos para um esquema tático de 4-2-3-1, mais pragático, mas não conseguimos vencer. A diretoria entregou tudo o que podia, os jogadores tem se dedicado, mas fomos muito aquém hoje do que apresentamos no início da temporada", disse Marcelo Cabo.

Questionado sobre a queda de rendimento do Remo desde a partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, Marcelo disse que isso pode ser explicado pela mudança de esquema tático. Segundo ele, a maneira de se portar em campo mudou na vitória contra o Cametá, por 4 a 0, na semifinal do Parazão. No entanto, a boa atuação remista não se repetiu no início da Série C.

"Desde o jogo contra o Corinthians, temos os mesmos jogadores e comissão técnica. Perduramos um tempo com aquele esquema [tático], mas alteramos no jogo contra o Cametá, quando tivemos, talvez, a melhor atuação da temporada. Levamos esse novo esquema para o início da Série C, mas não deu certo. A questão é que tomamos hoje gols difícieis de explicar. Chegamos quatro vezes ao gol, enquanto o adversário só chegou uma vez, mas virou o intervalo vencendo de 1 a 0. Em três jogos, sofremos sete gols, isso é demais. Mexi nos zagueiros, coloquei dois volante mais fizos, mas precisamos mudar todo o sistema defensivo", explicou.

Agora o Remo terá de virar a chave. Na quinta-feira (18), às 20h, no Zinho Oliveira, o Remo encara o Águia pela primeira partida da final do Parazão. Para o duelo, Cabo prometeu que equipe terá mudanças.

"Agora temos que viver um momento de silêncio e trabalho. Cabe a mim vir ao torcedor e dizer o que tem que ser dito. Agora é analisar com calma, rever o jogo e saber que precisamos voltar a vencer, porque na quinta temos final de estadual, uma estrada que pavimentamos", finalizou.