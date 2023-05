No Theatro da Paz, Remo lança uniformes da temporada 2023 nesta terça-feira (16)

O Remo anunciou que, na próxima terça-feira (16), vai apresentar à torcida o novo uniforme que será utilizado no restante da temporada de 2023. O lançamento será realizado no Theatro da Paz, em Belém, às 19h30. Além do desfile do novo enxoval, o evento contará com a apresentação da Orquestra Popular do Clube do Remo.

O tema do novo uniforme é "Da Guerra à Paz - O Rei e os 145 anos de espetáculo" e vai homenagear os 145 anos do Theatro da Paz. Além disso, a nova camisa fará referência à Belle Époque, que teve forte manifestação quando a cidade experimentou uma influência cultural e econômica nos moldes franceses.

Este é o uniforme do Remo usado desde a temporada 2022. (Cristino Martins / O Liberal)

Além dos uniformes de jogo, o clube também apresentará a linha completa para treinamentos e viagens, incluindo o material para a comissão técnica. Todo o enxoval foi produzido pela Volt, fornecedora de material esportivo do Leão desde 2021.

O evento de lançamento terá a presença dos diretores do clube, sócio-torcedores, patrocinadores, autoridades e torcedores. Por ser um evento gratuito e com limitação de espaço no teatro, os presentes vão receber convites.