Remo perde em casa para o Amazonas e termina rodada na lanterna da Série C

O Remo voltou a perder na Série C de 2023. Neste domingo (14), Dia das Mães, o Leão foi derrotado por 2 a 1 pelo Amazonas, em partida válida pela terceira rodada da competição. Os gols da Onça Pintada foram marcados pelo centroavante Sassá. Já Muriqui diminuiu para o Time de Periçá, de pênalti, mas a reação azulina parou por aí.

Com o resultado, o Remo terminou a terceira rodada na lanterna da Série C, com nenhum ponto conquistado. Já o Amazonas subiu à 5ª posição, com seis pontos ganhos.

Mesmo em crise na Terceirona, o Remo terá um jogo importante pela frente. Na quinta-feira (18), o Leão enfrenta o Águia de Marabá, fora de casa, pela partida de ida da grande final do Parazão. O próximo compromisso pela Série C será só na próxima segunda (22), contra o São José, também longe de Belém.

Primeiro tempo

O primeiro tempo no Baenão foi para o torcedor do Remo esquecer. Todo o roteiro das últimas duas partidas foram repetidos e o Leão desceu para os vestiários perdendo, debaixo de vaias do Fenômeno Azul, que teve uma boa presença no estádio Baenão, no Dia das Mães.

O Leão mandou a campo uma equipe similar a que vem atuando na Série C. Álvaro tomou a vaga de Gustavo Bochecha entre os titulares e formou o quarteto de meio-campistas junto com Pablo Roberto, Richard Franco e Anderson Uchôa.

No entanto, a construção azulina não conseguia deixar os atacantes - Jean Silva e Muriqui - em condições claras de marcar. O Leão rondava muito a área adversária, tanto que foi a equipe que mais finalizou a gol antes do intervalo - cinco vezes -, mas não acertava o alvo.

Por outro lado, o Amazonas foi efetivo quando teve a grande chance do jogo. Aos 31 minutos, DG avançou pela esquerda e cruzou para a área. O experiente Sassá - ex-Botafogo e Cruzeiro - completou para o gol e abriu o placar.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o técnico Marcelo Cabo fez três substituições, para tentar correr atrás do prejuízo. No entanto, ele ficou ainda maior logo nos primeiros minutos. Logo aos 2, Sassá completou cruzamento da esquerda e fez o segundo dele no jogo.

O lance abateu ainda mais a equipe remista. Sem alternativas, o Leão partiu ainda mais para o ataque, só que em jogadas desorganizadas, assim como no primeiro tempo. Muitos erros de passes, inclusive de jogadores regulares do elenco, como Uchôa, Lucas Mendes e Muriqui, foram a tônica do restante do jogo.

No entanto, o Remo conseguiu diminuir a vantagem do Amazonas, aos 7 minutos, quando Muriqui foi derrubado dentro da área. Na cobrança de pênalti, o camisa 10 azulino cobrou no ângulo esquerdo do goleiro e fez o segundo dele na Série C.

No restante do jogo, a história da primeira etapa se repetiu: muita posse de bola, vários chutes ao gol e falta de objetividade. O Amazonas até chegou perto de ampliar, em duas boas jogadas criadas pela esquerda, mas falhou no momento da finalização. Resultado: mais uma derrota azulina, mas desta vez diante do Fenômeno Azul.

Veja as estatísticas do jogo:

Estatísticas do jogo Remo x Amazonas, pela Série C (Divulgação/ DAZN)

Ficha técnica:

Remo 1 x 2 Amazonas

Data: 14/05/2023

Local: Baenão

Hora: 16h30

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA/SC)

Assistentes: Bruno Muller (SC) e Gizeli Casaril (SC)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Gols: Sassá 31'/1T e 21/2T (AMA); Muriqui 8'/2T (REM).

Cartões amarelos: Lucas Mendes, Pedro Vitor, Anderson Uchôa e Galdezani (REM); PH e Vini Locatelli (AMA)

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Richard Franco, Álvaro e Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo

Amazonas: Volpi; Yuri Ferraz, Jackson (Victor Sallinas), Spice e Renan Castro; PH, Jorge Jimenez (Xavier) e Tavares (Vini Locatelli); DG, Ruan (Fernandinho) e Sassá (Luan Santos).

Técnico: Rafael Lacerda