Manipulação de apostas: veja a lista de jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima

O Ministério Público de Goiás realiza uma operação para investigar um esquema de manipulação de apostas e resultados de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, com enfoque nas Séries A e B nacionais. A operação, chamada de Penalidade Máxima, resultou na denúncia de diversos jogadores de futebol.

Entre os jogadores denunciados está o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, que foi acusado de receber R$ 50 mil de apostadores para tomar um cartão amarelo contra o Avaí, no ano passado. Como não conseguiu, topou forçar um cartão vermelho contra o Botafogo na rodada seguinte – só foi conseguir após o fim do jogo, o que não é computado pelas casas de aposta e levou à fúria dos aliciadores.

As denúncias apresentadas pelo Ministério Público de Goiás foram compartilhadas com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que pode usar a investigação dos promotores para embasar suas próprias denúncias no âmbito esportivo.

Até o momento, 14 jogadores já foram formalmente denunciados pelo MP goiano nas duas fases da operação (Penalidade Máxima I e II), mas diversos outros nomes estão sendo investigados - um deles é o paraense Vitor Mendes, zagueiro do Atlético-MG que está emprestado ao Fluminense.

Jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima:

Eduardo Bauermann, zagueiro do Santos

Gabriel Tota, meia do Juventude emprestado ao Ypiranga

Victor Ramos, zagueiro da Chapecoense (ex-Portuguesa)

Igor Cariús, lateral ex-Cuiabá e hoje no Sport

Paulo Miranda, zagueiro ex-Juventude que estava no Náutico

Fernando Neto, meia ex-Operário-PR hoje no São Bernardo

Matheus Gomes, goleiro do Sergipe

Gabriel Domingos, ex-Vila Nova (GO)

Romário, ex-Vila Nova -GO

Joseph, ex-Tombense

Mateusinho, ex-Sampaio Correa, hoje no Cuiabá

André Queixo, ex-Sampaio Correa e afastado pelo Ituano

Ygor Catatau, ex-Sampaio Correa e hoje no futebol do Irã

Paulo Sérgio, ex-Sampaio Correa e afastado pelo Operário-PR

Denunciado entre apostadores e aliciadores:

Bruno Lopez

Camila Silva da Motta

Ícaro Fernando Calixto

Luis Felipe Rodrigues de Castro

Vitor Yamasaki Fernandes

Zildo Peixoto Neto

Thiago Chambó de Andrade

Romário Hugo dos Santos

William de Oliveira Souza

Pedro Gama dos Santos Júnior

A manipulação de resultados de jogos para apostas esportivas é um crime grave, que pode resultar em multas e suspensões dos jogadores envolvidos, além de prejudicar a integridade e credibilidade do esporte. De acordo com o procurador-geral do STJD, as multas podem chegar a R$ 200 mil em caso de reincidência e gerar até o banimento permanente do esporte.