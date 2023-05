Afastado do Santos, Bauermann aceitou esquema de apostas na época de América-MG, diz site

O zagueiro Eduardo Bauermann foi afastado do Santos nesta terça-feira (9/5), depois que conversas com apostadores foram divulgadas na internet. Em novos prints, desta vez com o meia Fernando Neto, Bauermann confessou ter aceitado participar de um esquema em 2021, enquanto ainda jogava pelo América-MG. O conteúdo foi revelado pelo site ge.globo.

Na época, Fernando Neto, que jogava pelo Operário-PR, intermediou uma oferta de R$ 60 mil para que Bauermann tomasse um cartão amarelo em uma partida do Campeonato Brasileiro. No entanto, o zagueiro recusou a oferta e revelou que havia se envolvido com apostadores no ano anterior, enquanto ainda jogava no América-MG, mas não conseguiu cumprir o acordo.

"Obrigado pela oferta, mas vou ter que recusar. Falei para mim mesmo que não ia mais me envolver nessa parada, ano passado fui fazer isso e até brigar no jogo eu briguei e o juiz não me deu cartão. Deu cartão para o cara errado, na verdade. Aí deu a maior merda por não ter conseguido fazer, então dessa vez vou ficar te devendo, irmão", escreveu Bauermann.

O jogador explicou que as advertências que recebeu em jogos foram resultado de faltas não intencionais. "Só no Brasileiro deste ano eu levei seis cartões sem intenção. Ano passado, quando tentei, não consegui", disse ele. Diante da recusa de Bauermann, Fernando Neto disse que precisaria procurar outro jogador para fazer a proposta.

Investigações estão em andamento, já que Bauermann está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás por ações em dois jogos do Campeonato Brasileiro em 2022. Ele teria aceitado participar do esquema nos jogos do Santos contra o Avaí (quando não levou o cartão amarelo combinado) e o Botafogo (no qual foi expulso, mas depois do apito final, o que não conta para as casas de apostas). As autoridades estão analisando cerca de outras 20 partidas que envolvem quadrilhas de apostas.