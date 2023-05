Santos afasta zagueiro Eduardo Bauermann após envolvimento em esquema de apostas esportivas

O Santos anunciou o afastamento do zagueiro Eduardo Bauermann após a divulgação de conversas entre o jogador e um homem suspeito de integrar um grupo investigado por envolvimento em um esquema de apostas esportivas. Os diálogos, publicados pela revista Veja, mostram o atleta interagindo com um apostador investigado na Operação Penalidade Máxima, que apura supostas fraudes em jogos das séries A e B de 2022 e de estaduais deste ano.

De acordo com o Ministério Público, Bauermann teria recebido R$ 50 mil para levar um cartão amarelo no empate entre Santos e Avaí, pelo Brasileirão do ano passado, mas não foi punido. Na conversa interceptada pelo MP, o zagueiro do Santos é cobrado por não ter sido advertido no jogo e se compromete a levar um cartão vermelho contra o Botafogo, mas volta a ser interpelado por ter sido expulso após o apito final, o que não conta na maioria das casas de apostas.

Diante disso, o clube decidiu afastar o jogador e emitiu uma nota oficial sobre o caso. A investigação sobre o esquema de apostas esportivas deve ganhar destaque na CPI que pretende investigar a manipulação de resultados no futebol, que deve começar até o dia 16 de maio.

Veja a nota emitida pelo Santos:

O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado à preservar a instituição. O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética.