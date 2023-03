Fraudes nas apostas: Áudio revela ameaça para manipulação de resultado de jogos de futebol

Gravações obtidas pelo Ministério Público de Goiás no processo que investiga a manipulação de resultados de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro revelam o tom de ameça dentro do esquema. "Ninguém é de apavorar ninguém. Só que o cara é do Primeiro Comando, o cara é o certo pelo certo. A partir do momento que ele perder 50 centavos, ele já vai atrás com dois pés na porta. Agora, imagina R$ 500 mil...", diz um dos trechos, que o Esporte Espetacular teve acesso.

No total, oito jogadores são acusados de envolvimento na fraude na Série B do Brasileirão. Uma das conversas mostra o desespero do meia Marcos Vinicius Alves Barreira, mais conhecido como Romário, ex-jogador do Vila Nova, na tentativa de captar companheiros para o esquema. As investigações indicam que o grupo também atuou na Série A dos estaduais de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul de 2023.

Nas gravações, o empresário de jogadores Bruno Lopez Moura aparece como o aliciador. Em uma das conversas, ele faz uma dura cobrança a Romário, para que o atleta do Vila Nova cometesse um pênalti ainda no primeiro tempo da partida contra o Sport, pela última rodada da Série B. Porém, o jogador acabou ficando de fora da lista de relacionados.

Nas gravações, o empresário de jogadores Bruno Lopez Moura aparece como o aliciador (Reprodução / TV Globo)

Bruno, Romário e outras 12 pessoas se tornaram réus no processo, depois que a Justiça de Goiás aceitou a denúncia feita pelo MP, na última sexta-feira (17). Desse total, oito são atletas. O grupo responde pelos crimes de organização criminosa e corrupção em competições esportivas, podendo pegar até seis anos de prisão.

As investigações também apontam que Romário e o seu possível companheiro de fraude, o atleta Gabriel Domingos, tentaram, sem sucesso, persuadir outros quatro atletas a participar do esquema: Riquelme, Jean Cândido, Wiliam Formiga e Van Basty. Em diálogos apreendidos, há ofertas de valores que giravam entre R$ 50 e R$ 200 mil. Mas a partida terminou 0 a 0, sem penalidades, e o grupo ficou no prejuízo.

Operação do MP investiga fraude em resultado de jogos do Campeonato Brasileiro, em Goiás (MP / Divulgação) (MP / Divulgação)

Romário, então, recorreu ao presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que se disponibilizou a ajudar com o intuito de deflagrar o esquema. Foi a partir daí que as investigações caminharam até a denúncia de oito jogadores.

Os jogadores denunciados são:

Romário (ex-Vila Nova),

Joseph (Tombense),

Mateusinho (ex-Sampaio Corrêa, hoje no Cuiabá),

Gabriel Domingos (Vila Nova),

Allan Godói (Sampaio Corrêa),

André Queixo (ex-Sampaio Corrêa, hoje no Ituano),

Ygor Catatau (ex-Sampaio Corrêa, hoje no Sepahan, do Irã) e

Paulo Sérgio (ex-Sampaio Corrêa, hoje no Operário-PR)