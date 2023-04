Ex-jogador do Chelsea diz ter perdido R$ 30 milhões em apostas

O islandês Eidur Gudjohnsen, de 44 anos, ex-jogador do Chelsea entre os anos 2000 e 2006, revelou que há 20 anos perdeu seis milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação atual) em casas de apostas. No meio dessa gastança, ele disse que desembolsou cerca de 400 mil euros (R$ 2,1 milhões) em um período de cinco meses para as apostas.

Também ex-companheiro de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, onde jogou entre 2006 e 2009, Gudjohnsen comemora a proibição de casas de apostas como patrocinadoras de clubes. Segundo ele, essa atitude deveria ser tomada bem antes, já que a publicidade tem bastante influência, principalmente em jovens e crianças. A entrevista foi publicada no jornal britânico Mirror.

"Você tem todos os fãs de futebol, todas as crianças do mundo, com os olhos nas camisas de nossos maiores clubes todos os dias. Um patrocinador de camisa é uma mensagem forte. A publicidade é tão influente", comemorou Gudjohnsen.

"Lembro-me de quando jogava no Barcelona. Eles nunca tiveram um patrocinador de camisa em toda a sua história. O primeiro patrocinador do Barça foi a Unicef - e essa ligação gerou uma grande conscientização para uma causa nobre", disse.

"Todo mundo é afetado por isso porque vemos isso na TV, em outdoors, em camisas de futebol. Tornou-se uma parte de nossas vidas cotidianas. Acho que a proibição envia uma mensagem muito grande e positiva", finalizou.

(*Estagiário Gabriel Bentes, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)