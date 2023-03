Vício em cocaína: jogador argentino vive drama, some, abandona time e tem carro despedaçado

Os amantes do futebol argentino acompanham de perto o drama do jogador Brian Fernández, de 28 anos, atacante do Colón de Santa Fé. O atleta luta contra a dependência química por anos e na última semana abandonou os treinos da equipe.

O jogador ficou desaparecido e o drama só aumentou quando seu carro foi encontrado despedaçado, em um terreno, na cidade de Santa Fé, na última segunda, porém, a família de Brian Fernández informou que ele se encontra na casa de um tio, mas sem entrar em detalhes sobre o estado de saúde do jogador.

A namorada de Brian, Araceli Fessia, mãe de uma filha do jogador, escreveu uma carta sobre a situação do atleta. A carta foi divulgada pelo jornal esportivo “Olé”.

"Lutamos contra isso há oito anos, e agora decidimos que não podemos mais ficar em silêncio. Pensamos que assim seria melhor, por não colocá-lo em exposição, mas precisamos mudar nossas estratégias. Sabemos que ele luta, mas existem pessoas ao redor que não contribuem, e é isso que precisamos trabalhar daqui por diante”, relatou.

O jogador Brian Fernández iniciou a careira no futebol no Defensa y Justiça e em 2015 foi para o Racing. Nesta temporada ele testou positivo para cocaína e ficou afastado do futebol por dois anos, após suspensão. No retorno em 2017, teve oportunidades em vários países como México, França e Estados Unidos, porém, também veio as internações.

Jogando pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos, integrou o programa oficial de abuso de substâncias, mas deixou o time norte-americano na temporada 2019.