Vitor Mendes, zagueiro paraense, é afastado do Fluminense por possível manipulação de apostas

O Fluminense decidiu afastar temporariamente o zagueiro Vitor Mendes em meio à suspeita de manipulação de resultados de jogos envolvendo casas de apostas no futebol brasileiro. Paraense, Vitor Mendes é um dos jogadores citados em prints da investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), na Operação Penalidade Máxima II. O nome do defensor aparece em conversas por Whatsapp que apontam que ele teria recebido uma quantia financeira para levar um cartão amarelo no ano passado, quando atuava pelo Juventude-RS, em uma partida contra o Fortaleza na 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro, que é contratado do Atlético-MG e está emprestado ao Fluminense, está fora da partida desta quarta-feira (10) contra o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília) no Mineirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Apesar de ser reserva do Flu, o defensor vem sendo usado com frequência e tem nove jogos e um gol com a camisa tricolor.

A suspeita de manipulação de resultados em jogos de futebol envolvendo apostas é um problema grave no Brasil e tem sido alvo de investigações pelo MP. A decisão do Fluminense de afastar o jogador temporariamente é uma medida preventiva para preservar a integridade da competição e garantir a transparência no esporte.

O MP tem um comprovante de que o jogador recebeu um PIX de R$ 5 mil no dia 21 de outubro da empresa "BC Sports Management", que tem como sócio Bruno Lopez, preso preventivamente, apontado como um dos chefes da quadrilha. Há ainda prints de conversas por Whatsapp em que o zagueiro estaria cobrando o pagamento restante do combinado, que seriam mais R$ 30 mil.

Veja os prints das conversas:

Imagens foram divulgadas pela investigação (Reprodução)

Comprovante de transferência foi encontrado pela investigação (Reprodução)

Prints do Whatsapp mostram o zagueiro em contato com uma dos suspeitos da quadrilha (Reprodução)

Quadrilha possui um grupo no Whatsapp onde conversavam sobre os pagamentos (Reprodução)

Quem é Vitor Mendes?

Nascido em Belém, o zagueiro nunca atuou profissionalmente no futebol paraense, apesar de ter passado, ainda adolescente, por Carajás e Paysandu. Sua formação como jogador foi feita em três clubes: Inter de Limeira-SP, Santos e Atlético-MG, clube com o qual mantém vínculo até hoje. Ele subiu ao elenco profissional em 2019 e já foi emprestado a vários clubes, como Guarani, Boa Esporte-MG, Figueirense e Juventude, pelo qual disputou a Série A de 2021 e 2022. Foram 66 jogos e 4 gols no Jaconero.

As boas atuações o fizeram ganhar uma chance no Fluminense. Emprestado ao Tricolor desde 20 de dezembro do ano passado, Mendes já fez 9 jogos pela equipe treinada por Fernando Diniz. Mesmo reserva, tem entrado com frequência. A última vez que esteve em campo foi na goleada sobre o River Plate-ARG, pela Copa Libertadores da América, no último dia 2. Ele entrou no lugar de Felipe Melo e permaneceu cerca de 20 minutos na partida, que terminou com vitória do Flu por 5 a 1.

Ainda este ano, esteve no banco de reserva nos dois jogos que o atual campeão carioca fez contra o Paysandu, pela Copa do Brasil. Na passagem por Belém, Mendes participou de uma ação com o outro paraense do Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso, em uma restaurante da capital.

Entenda o caso

O Ministério Público de Goiás está investigando manipulação de jogos no futebol brasileiro, incluindo partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022 e confrontos dos estaduais deste ano. Mais de 20 partidas estão sendo analisadas pelo MP. A nova denúncia foi feita a partir da busca e apreensão de equipamentos em fases anteriores da Operação Penalidade Máxima. Até o momento, 16 pessoas investigadas já foram tornadas réus pela Justiça.

O esquema envolve apostas em lances específicos, como cartões amarelos, vermelhos e pênaltis. Os clubes e casas de apostas são considerados vítimas no caso. Bruno Lopez de Moura, um dos apostadores envolvidos, é apontado pelo MP como líder da quadrilha responsável pela manipulação de resultados.