Com Ganso e zagueiro paraense, Fluminense realiza evento em Belém antes de pegar o Paysandu; fotos

O Fluminense chegou na capital paraense na tarde de ontem para o jogo conra o Paysandu, marcado para esta terça-feira (25), às 20h, no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil 2023. A diretoria do Tricolor Carioca promoveu uma ação em um bar de Belém. O “Tricolor em Toda Terra” recebeu torcedores do Flu e contou com as presenças dos jogadores paraenses Vitor mendes e Paulo Henrique Ganso, além do presidente do clube das Laranjeiras, Mário Bittencourt.

Os jogadores tiveram uma conversa com os torcedores, tiraram fotos e autografaram camisas. O presidente do Tricolor falou da paixão do torcedor do Fluminense e citou a recepção calorosa.

“É bonito ver esses dois jogadores que fazem questão de vir aqui, pois é o local onde nasceram, e muito gratificante ver o torcedor abraçar essa ideia do Tricolor em Toda Terra. Nós temos torcida em todo lugar do Brasil. Estive aqui em 2015 e estava com saudade dessa recepção calorosa, ver de perto a paixão de vocês”, falou o presidente do Flu.

VEJA MAIS

Paulo Henrique Ganso volta a Belém para entrar em campo após 13 anos, quando atuou pelo Santos-SP, diante do remo, também pela Copa do Brasil. O jogador que é natural de Ananindeua (PA), comentou sobre o momento em que o Fluminense vive e da emoção de retornar a Belém.

“É uma honra vestir essa camisa de muitas glórias. E um momento de muita emoção, pois há muito tempo que não vinha para cá. Espero uma grande vitória. Está sendo uma reconstrução muito bonita. Conquistamos o bicampeonato estadual e esperamos muitos títulos ainda este ano. O time está bem e focado”, disse, Ganso.

VEJA AS FOTOS DO EVENTO

fluminense em belém Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC Foto: Mailson Santana/FFC

Outro paraense é Vitor Mendes, que comentou sobre voltar a jogar em Belém e citou que é um sonho realizado poder jogar ao lado de Ganso, na terra natal.

“É um prazer imenso voltar à minha terra, ao lado de quem acredita no meu potencial. E além de tudo, ao lado de um grande ídolo para mim. É um sonho realizado”, falou o defensor do Flu.

VEJA MAIS

O Fluminense venceu o primeiro no Maracanã por 3 a 0 e possui a vantagem de perder até por dois gols de diferença, que ainda sim avança na Copa do Brasil. Para o Paysandu resta vencer por quatro gols de diferença para seguir na competição ou vencer por três gols de diferença, para levar a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.