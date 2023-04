Zica? Torcida do Paysandu canta: ‘Fluminense, pode esperar’, mas é repreendida; vídeo

A goleada do Paysandu sobre a Tuna Luso por 4 a 1, no último domingo (16), pelas quartas de final do Parazão, deixou a Fiel empolgada. O resultado, inclusive, fez até torcedores acreditarem em uma possível virada do Bicola sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil.

Durante a partida contra a Lusa, um grupo de torcedores, empolgados com o resultado, cantou nas arquibancadas: "Fluminense, pode esperar, a sua hora vai chegar". Veja o vídeo:

A expectativa dos torcedores, no entanto, não foi bem recebida por parte da Fiel. Muitos bicolores alegaram que o canto poderia atrair a famosa "zica" contra o elenco alviceleste. Confira:

Torcedores reclamam de provocação ao Fluminense (Divulgação/ Instagram)

Canto virou meme

Flamengo e Al-Hilal no Mundial de Clubes (Divulgação/ Fifa)

O grito da torcida do Paysandu é uma "paródia" de um canto puxado pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, depois que o Rubro-Negro carioca conquista a Copa Libertadores. Na ocasião, o dirigente provocava o Real Madrid, campeão da Champions League e possível adversário do Mengão no Mundial de Clubes.

No entanto, o "tiro" de Braz saiu pela culatra e o Flamengo foi eliminado nas semifinais do Mundial, pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. O canto, a partir disso, foi usado por torcedores rivais como uma provocação ao Flamengo.

Copa do Brasil

Paysandu e Fluminense se enfrentam no dia 25 de abril, numa terça-feira, no estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Tricolor venceu por 3 a 0.