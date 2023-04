É do Paysandu! Meia Juninho, que estava na Tuna, fecha contrato com o Papão; saiba mais

O Paysandu acertou a contratação de mais um jogador para o restante da temporada. O Papão fechou com meia Juninho, de 24 anos, que estava na Tuna. Em entrevista à TV Cultura, jogador confirmou que assinou com o clube bicolor, após a derrota para o próprio Paysandu, na noite deste domingo (16), no Mangueirão.

“É verdade. Assinei um pré-contrato com o Paysandu. Meu contrato com a Tuna acaba amanhã (17) e darei seguimento durante a semana para tomar as melhores decisões. Já não jogo na quarta-feira (19), no segundo jogo e é só marcar a minha apresentação. Estou muito feliz pela oportunidade, agradeço a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida esse ano. Acredito que vou alcançar voos maiores no Paysandu, dar o meu melhor lá que é o meu novo objetivo na temporada”, disse.

VEJA MAIS

O jogador é um dos destaques do Campeonato Paraense vestindo a camisa da Lusa. Ele estava sendo monitorado pelo departamento de análise de desempenho do Papão. Juninho iniciou a carreira nas categorias de base da Desportiva Paraense, clube de Marituba (PA), teve passagens pelo Capital-TO, São Francisco, Paraense, Castanhal, Caeté, Tapajós, Amazônia Independente, São Raimundo e Chapadinha-MA. O atleta teve breve passagem pelo Berço SC, de Portugal e pertence ao Amazônia Independente, clube fundado pelo técnico Walter Lima, o Waltinho. Atuando pela Tuna nesta temporada, o meia esteve em campo em nove partidas.