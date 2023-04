Paysandu contratou quase três times de reforços na temporada 2023; veja a lista

Assim como vários clubes brasileiros, o Paysandu foi ao mercado de transferência e trouxe novos jogadores após o final dos principais torneios estaduais do país. Somente nesta quinta-feira (13), o Bicola anunciou três novos atletas. Com os reforços, já chega a 30 o número de contratações que o time da Curuzu fez somente nesta temporada.

O número de negociações assusta, sobretudo pelo momento da temporada. Vale destacar que a primeira partida oficial do Papão no ano ocorreu em fevereiro, pelo Campeonato Paraense, e o calendário bicolor, na pior das hipóteses, vai até o mês de setembro. Por essa ótica, podemos avaliar que, somente no primeiro terço da temporada, o Paysandu já contratou quase três elencos completos.

Se comparado à temporada passada, os números de contratação do Paysandu ficam ainda mais assustadores. Em 2022, quando o time teve calendário de janeiro até novembro, a diretoria anunciou 35 novos atletas. Ou seja, em 2023, em apenas três meses de bola rolando, o Papão já contratou quase o equivalente ao ano passado inteiro.

Veja todos os jogadores contratados pelo Paysandu para a temporada 2023

Bocanegra

Jimenez

Hernandez

Wanderson

Samuel Santos

Paulo Henrique

Rithely

Mário Sérgio

Eltinho

Stéfano Pinho

Vicente

Alex Matos

Fernando Gabriel

Juan Tavares

Bruno Alves

D'Agostino

Eric Vieira

Igor Bosel

Edilson

Vinícius Leite

Rodolfo Filemon

Luiz Phelipe

Kelvi

Igor Fernandes

Geovane

Alan

Léo Baiano

Arthur

Leandrinho

João Pedro

Dispensas "equilibram" elenco

Igor Bosel não é mais jogador do Paysandu (John Wesley/Paysandu)

Vale destacar que nem todos os atletas anunciados pelo Paysandu no início da temporada permaneceram no clube. Os laterais Juan Tavares e Igor Bosel, que chegaram a participar de partidas pelo Campeonato Paraense, foram dispensados ainda no início do mês.

Além deles, o atacante Marlon, o meia Dioguinho e o goleiro Victor Souza, que tinham contratos renovados com o Paysandu para este ano, foram negociados com outras equipes.

Excesso de volantes

Além do grande número de contratados, um fato tem chamado a atenção: vários deles ocupam a mesma posição em campo. De acordo com um levantamento feio pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, pelo menos 12 jogadores do atual elenco bicolor podem fazer a função de volante. Desses, 7 foram contratados somente nesta temporada. São eles:

Leo Baiano

Arthur

Jimenez

Paulo Henrique

Kelvi

Geovane

Rithely

Bolas da vez

O carioca Arthu já jogou no Remo, antes de atuar pelo Papão (Samara Miranda / Remo)

Nesta quinta-feira (13), o Paysandu contratou três reforços para o meio-campo. Eles são os volantes Arthur e Léo Baiano e o meia Leandrinho.

Do trio, Arthur e Léo são conhecidos dos torcedores. Os dois são volantes, têm 31 anos e já jogaram no Pará. Léo Baiano fez parte do elenco do Paysandu durante a Série C de 2019 e era titular sob o comando do então técnico Hélio dos Anjos. Já Arthur passou por Tuna Luso e Remo em 2021. O jogador chega depois de duas passagens pelo Santa Cruz.