Paysandu acerta com artilheiro do São Francisco no Parazão 2023; saiba detalhes

O atacante Gabriel Furtado, destaque do São Francisco no Campeonato Paraense, será o novo reforço do Paysandu para a temporada de 2023. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal nesta segunda-feira (17) pelo staff do jogador.

De acordo com a apuração o contrato deve ser sacramentado a qualquer momento. O clube apenas aguarda o jogador chegar a Belém para assinar o acordo.

Ainda segundo o staff do jogador, Gabriel tinha outras duas propostas na mesa, ambas do futebol de Portugal. No entanto, o projeto apresentado pelo Paysandu teria "seduzido" o atleta, que optou por continuar no Pará.

Gabriel Furtado tem 21 anos e, em 21 partidas pelo São Francisco, marcou 10 gols e deu 13 assistências. O jogador foi o maior goleador do Boto Santareno na Segundinha de 2022 e no Parazão de 2023.