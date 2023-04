Em negociação, Nicolas, atacante do Goiás, pode não enfrentar o Paysandu na final da Copa Verde

Paysandu x Goiás-GO farão a final da Copa Verde 2023 e um dos principais jogadores do clube goiano pode ficar de fora da decisão. O atacante Nicolas, que era o “xodó” da torcida do Paysandu nas temporadas 2019, 2020 e 2021 e que defende o Esmeraldino, pode deixar o clube do cerrado e ir jogar no Ceará.

O Goiás recebeu uma proposta da diretoria do clube nordestino pelo atacante Nicolas, de 33 anos. O clube Esmeraldino estuda a proposta, mas sinaliza como um possível acerto, mas o negócio não pode se concretizar sem passar por Nicolas, que teria manifestado interesse em ficar no Goiás. O clube alvinegro pretende pagar a multa rescisória de Nicolas, que gira em torno de R$1 milhão.

Com contrato até o final da temporada 2023 com o Goiás, Nicolas acumula bons números com a camisa Esmaraldina. No clube desde 2021. O atacante conquistou o acesso com a equipe para a Série A do Brasileiro e nesse período m que defende o Verdão do Cerrado marcou 29 gols e participou de 38 gols do clube, além de ter sido o artilheiro do Campeonato Goiano de 2022 com oito gols.

Nicolas atuando pelo Paysandu (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

Nicolas, de 33 anos, deixou saudades na torcida do Paysandu. O jogador fez 103 partidas com a camisa do Papão, marcou 37 gols pelo clube e conquistou dois títulos do Parazão (2020 e 2021), além de receber o apelido de “carrasco” do Remo, marcando oito gols em clássicos.