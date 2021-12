Paysandu embolsa primeira parcela do empréstimo de Nicolas para o Goiás

De cofres cheios. É assim que está o Paysandu depois de receber a primeira parcela do pagamento pela transferência do atacante Nicolas para o Goiás. De acordo com o presidente bicolor, Maurício Ettinger, o Bicola embolsou a primeira parte do valor no início deste mês.

A quantia é referente aos R$ 900 mil garantidos pelo Paysandu após o acesso do clube goiano à Série A. A quantia faz parte do acordo de empréstimo do atacante entre Papão e Goiás.

Além disso, no ato no empréstimo de Nicolas, em julho, o Goiás pagou R$ 50 mil pela transferência e assumiu uma dívida de R$ 240 mil que o Papão tinha com o atacante, referente a salários atrasados e direitos de imagem.

Histórico

Nicolas chegou ao Paysandu em 2019, inicialmente para ser opção no meio-campo. Sob o comando do técnico Hélio dos Anjos passou a jogar como centroavante e se firmou entre os titulares do Papão. A consistência e os bons números o fizeram garantir a artilharia da equipe por três temporadas consecutivas - inclusive em 2021, mesmo cedido ao Goiás desde o começo de julho.

Ao todo, o gaúcho de 32 anos fez 103 jogos com a camisa bicolor e balançou as redes 37 vezes. No ano passado, ainda sob a gestão do presidente Ricardo Gluck Paul, Nicolas havia assinado vínculo com o Paysandu até o final de 2022.