Pouco utilizado, William Fazendinha renova com Paysandu até o final do Parazão

Pouco utilizado na última temporada, o meia William Fazendinha renovou contrato com o Paysandu por mais seis meses. De acordo com apuração da equipe de esportes de O Liberal, o jogador teve o vínculo com o Bicola renovado até o final do Parazão 2022.

O jogador chegou ao Papão em setembro deste ano, após se destacar na Série D do Brasileirão pelo Castanhal. No entanto, pelo clube da Curuzu, Fazendinha não rendeu o esperado. Com a camisa bicolor, foram oito partidas disputadas e nenhum gol marcado.

A má fase de Fazendinha no Paysandu contrasta com o bom momento do jogador vivido no Castanhal. Em duas passagens pelo Japiim, o meia disputou 37 partidas e marcou 7 gols.

Com a renovação de Fazendinha, o Paysandu já tem 13 jogadores confirmados para 2022: os goleiros Elias Curzel e Thiago Coelho; o lateral direito Polegar; os zagueiros Marcão, Heverton e Genílson; o volante Bileu; o meia Ruy e os atacantes Marlon, Henan, Robinho e Danrlei.