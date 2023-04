No Maracanã, Paysandu é goleado pelo Fluminense no jogo de ida da Copa do Brasil

O Paysandu foi goleado, na noite desta quarta-feira (12), por 3 a 0, pelo Fluminense. A partida, que ocorreu no Estádio do Maracanã, foi válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nino, Keno e Felipe Melo marcaram para o Tricolor Carioca.

Plano não funcionou

A estratégia do técnico Márcio Fernandes foi semelhante ao primeiro tempo do Re-Pa de volta da Copa Verde. 4-4-2, com dois laterais no lado esquerda: Igor Fernandes (na defesa) e Eltinho (na direita). No entanto, desde o início da partida, o Fluminense foi dominante.

Sem Ganso, Flu foi superior

A equipe tricolor, que conquistou o Campeonato Carioca no último fim de semana, entrou em campo sem o meia paraense Paulo Henrique Ganso. O jogador foi poupado para o Brasileirão Série A.

As aproximações perto da bola, com todo mundo gerando opção de passe curto e depois aproveitando o espaço vazio para receber, castigaram o Paysandu ao longo de toda a partida. O entrosamento e entendimento dos conceitos do técnico do Fluminense, Fernando Diniz, ficou claro e o Papão em vários momentos apenas assistiu ao domínio adversário, sem encontrar respostas.

Rolo compressor

Após conseguir segurar a pressão por quase meia hora, aos 27, o Paysandu não resistiu. Arias recebeu aberto, na direita, cortou Eltinho e cruzou certeiro, na cabeça do zagueiro Nino. O capitão do Flu se antecipou a Genílson, testou a bola por baixo de Thiago Coelho, que não conseguiu evitar o primeiro do Tricolor na partida.

Uma das principais características do Paysandu é a força na bola parada, mas a equipe sofreu neste aspecto contra o Flu. Aos 35, Keno ampliou. Cruzamento na área do Paysandu, a bola foi desviada pela zaga bicolor e Keno mandou no canto de Thiago para ampliar.

O terceiro veio antes do apito final, para o intervalo. Escanteio cobrado, Geovane deixou Felipe Melo e o zagueiro se antecipou em cima de Igor Fernandes para fechar a conta. No segundo tempo, o Fluminense apenas administrou, enquanto o Paysandu pouco perigo ofereceu.

A volta

O jogo da volta ocorre no dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão. Para avançar o Papão precisa vencer por quatro gols ou mais de vantagem. Em caso de vitória do Paysandu por três de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis. O Fluminense pode perder por até dois gols, que chega às oitavas de final.

Ficha técnica

Fluminense x Paysandu

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 12/04/2023

Local: Estádio do Maracanã

Horário: 19h30

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Edilson e Bocanegra

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Alexandre Jesus), Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo (Guga); André, Alexsander e Lima; Jhon Arias, Keno (Gabriel Pirani) e Cano (Giovanni Manson).

Técnico: Fernando Diniz.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Edílson), Genílson, Bocanegra e Igor Fernandes (Rodolfo Filemon); João Vieira e Geovane; Bruno Alves (Luis Phelipe), Ricardinho (Jiménez) e Eltinho (Fernando Gabriel); Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.