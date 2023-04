Precisando de três gols ou mais, Paysandu recebe o Fluminense pela Copa do Brasil; veja mais

Depois de um passeio no Rio de Janeiro, literalmente falando, o Paysandu volta a encontrar o Fluminense, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os dois jogam nesta terça-feira, a partir das 20 horas, no Mangueirão. No primeiro duelo o time caioca levou a melhor e goleou o bicola por 3 a 0. Para seguir adiante na competição, o Papão precisa vencer por pelo menos três gols, que levam a decisão para os pênaltis, ou por quatro ou mais gols. Abaixo disso, adeus Copa do Brasil.

No primeiro encontro entre os times, a distância técnica e tática ficou evidente, nada que seja condenável aos bicolores, diante da estrutura milionária montada pelo clube carioca, que tem em seu elenco nomes estrelados do futebol mundial, como o lateral Marcelo, que não veio à capital paraense, o argentino Germán Cano e o meia Paulo Henrique Ganso. Nem mesmo a liderança do Brasileiro e a campanha invista na Libertadores, o técnico Fernando Diniz não quis saber de economia.

Em solo paraense, o plantel realizou um trabalho com bola e entrou em regime de concentração. Os poucos desfalques do time se deram por questões médicas. Alguns atletas, como Martinelli e Jorge, seguem no departamento médico e sequer foram relacionados para viajar até a capital paraense. Já o caso de Marcelo se deu por causa de um desconforto apontado pelo atleta, durante partida contra o The Strongest-BOL, pela Libertadores. Da capital paraense eles seguem para o Ceará, onde enfrentam o Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão.

Para frear o ímpeto tricolor, o Paysandu precisa organizar e reforçar o seu sistema defensivo, além de não perder tempo para atacar. O goleiro Thiago Coelho, que vem fazendo boas apresentações pelo bicolor, acredita que a superioridade do adversário será um problema, mas nada que a superação do elenco bicolor não possa fazer. Entre os jogadores do Papão, a palavra de ordem é uma só: foco. Segundo ele, o time vem treinando forte com o objetivo de eliminar os problemas que vêm atrapalhando a equipe em alguns momentos.

"A gente vem fazendo um bom trabalho desde o início do ano. Consertamos muitos detalhes que tínhamos para consertar. Vamos melhorando a cada jogo. Estou muito feliz pelo meu momento, pelo momento que a equipe atravessa. Graças a Deus estamos no caminho certo para alcançar os nossos objetivos", revela. Se o Fluminense tem Cano como maior referência, o Paysandu tem Mário Sérgio, o grande artilheiro na temporada, com 11 gols em 16 jogos.

A partida começa a partir das 20 horas. Se o Papão vencer por menos de três gols, está automaticamente eliminado da competição. Uma vitória por três gols leva a disputa para as penalidades máximas, enquanto quatro ou mais gols de vantagem classifica o Paysandu e dá ao clube a cota de 3,1 milhões, pagos pela CBF. A expectativa para a partida é de casa cheia.

Ficha técnica

Data: 25/04/2023

Local: Mangueirão

Horário: 20h

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF/PA)

VAR: Clovis Amaral da Silva (PE)

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genílson, Wanderson, Igor Fernandes; João Vieira, Geovane; Bruno Alves, Ricardinho, Eltinho; Mário Sérgio.

​Técnico: Márcio Fernandes.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Alexsander; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Árias (Jhon Kennedy) e Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.