Copa do Brasil: Elenco do Paysandu acredita na recuperação diante do 'poderoso' Fluminense; veja

Depois de perder o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Paysandu tem uma das tarefas consideradas mais difíceis do futebol brasileiro: reverter a vantagem do Fluminense, que venceu o jogo de ida por 3 a 0, no último dia 12, no Maracanã. O grande ponto da questão é o clube carioca, que hoje é considerado o dono do melhor futebol jogado no país e que anda embalado, com sede de gols por onde passa. Os dois times jogam a partir das 20 horas desta terça-feira, no Mangueirão

Para avançar na Copa do Brasil, o Papão precisa reunir todas as ferramentas possíveis, desde o interior das quatro linhas até a pressão das arquibancadas. A expectativa para esta terça é de casa cheia, seja para incentivar o clube, seja para ver o Fluminense, que tem em seu elenco estrelas gabaritadas do mundo do futebol, como os zagueiros Marcelo, ex-Real Madrid, e Felipe Melo, o atacante Cano e o meia paraense Paulo Henrique Ganso.

Estratégias

Problema para o goleiro Thiago Coelho, que enxerga a superioridade do time, mas reconhece ainda mais o esforço e o foco do elenco bicolor, num confronto que coloca frente a frente um time de Série A contra outro de Série C. "O Fluminense é um adversário difícil para qualquer time do Brasil. Estão vencendo muitos jogos, possuem uma posse de bola muito acima. Então eu acho que temos que jogar com regra, valorizar a posse de bola e fazer diferente do primeiro jogo, atacando mais, chegando mais na área deles", avalia o arqueiro.

Mas não é só ele que anda pensando na partida. O lateral-esquerdo Igor Fernandes também sabe da empreitada bicolor e aposta na superação depois de uma boa vitória na semifinal do Parazão, diante do Águia de Marabá. "É um jogo de suma importância. Não desistimos e estamos muito concentrados após esse primeiro passo que demos na semifinal contra o Águia. Viramos a chance, estamos focados no Fluminense e vamos para o jogo, sabendo que precisamos da vitória. É possível, sim. Até pela vantagem que eles têm, o nosso comportamento vai ser diferente, pra cima, com toda nossa força ofensiva", acrescenta.

Já o meia Fernando Gabriel sabe que, além do 11 contra 11, o Paysandu precisa contar com o apoio da Fiel Bicolor. "A gente sabe que o Fluminense é um time forte, estão invictos na Libertadores, Brasileiro. Sabemos que eles são uma equipe fora de série, tem grandes jogadores e pudemos ver isso. Apesar disso, estaremos em casa, diante do nosso torcedor. A vantagem é grande, bem difícil, mas com 40, 50 mil pessoas para nos apoiar vamos correr atrás do resultado.