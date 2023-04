Em ranking de jornal de São Paulo, Paysandu está entre os 20 maiores clubes do Brasil; veja a lista

O futebol brasileiro não existe algo definido em relação ao ranking de clubes contando a histórias dos clubes em relação aos títulos, vice-campeonatos, sejam eles a nível nacional, estadual e regional. O jornal “Folha de São Paulo” fez uma lista com 36 clubes brasileiros e o Paysandu é o único do Norte que figura na lista e está no “top 20”, à frente de clubes importantes do futebol nacional.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A Folha de São Paulo listou uma pontuação para os campeões e vices de campeonatos estaduais, regionais e nacionais, incluindo competições que já não fazem mais parte do calendário, como o Torneio Rio-São Paulo, Copa dos Campeões, Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. Nessa lista, o Papão da Curuzu aparece na 19ª posição, com 324 pontos, à frente de Vitória-BA, Goiás-GO e Guarani-SP. O Paysandu é o único clube da Região Norte do Brasil que consta na lista.

VEJA MAIS

O “top 10” do ranking ficou com o Flamengo-RJ somando 1.233 pontos, seguido do Palmeiras-SP (1.092), São Paulo-SP (980), Corinthians-SP (949) e Santos-SP (903). Fecham o top 10: Cruzeiro-MG, Grêmio-RS, Internacional-RS, Vasco da Gama-RJ e Atlético-MG.

Veja os 20 primeiros do ranking e suas pontuações

1º - Flamengo-RJ – 1.233 pontos

2º - Palmeiras-SP – 1.092

3º - São Paulo-SP – 980

4º - Corinthians-SP – 949

5º - Santos-SP – 903

6º - Cruzeiro-MG – 847

7º - Grêmio-RS – 800

8º - Internacional-RS – 780

9º - Vasco da Gama-RJ – 757

10º - Atlético-MG – 699

11º - Fluminense-RJ – 680

12º - Botafogo-RJ – 522

13º - Bahia-BA – 441

14º - Sport-PE – 383

15º - Fortaleza-CE – 363

16º - Ceará – 357

17º - Athletico-PR – 347

18º - Coritiba-PR – 328

19º - Paysandu – 324

20º - Vitória-BA - 392