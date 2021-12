Paysandu é o único time do norte do Brasil mencionado em ranking da Conmebol

O Paysandu é o único time do norte do Brasil a estar presente no ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Segundo divulgação da entidade feita na última sexta-feira (17), o Papão está na 179ª colocação, com 48 pontos conquistados. A equipe paraense, inclusive, está à frente de times que disputam a Série A do Brasileirão.

Segundo o ranking da Conmebol, Fortaleza, América Mineiro, Cuiabá e Juventude - times de primeira divisão - estão atrás do Bicola no ranking. Apenas equipes que disputaram competições da entidade foram classificadas.

A primeira e única vez que o Paysandu disputou uma competição da Conmebol foi em 2003. Na ocasião, o Papão se classificou para a Libertadores da América, principal torneio do continente. A vaga veio após a equipe alviceleste conquistar a Copa dos Campeões.

Na Libertadores, o Papão fez uma campanha memorável. Em oito jogos foram cinco vitórias bicolores, dois empates e apenas uma derrota. A equipe acabou sendo eliminada nas oitavas de final para o Boca Júniors, da Argentina.

O ranking da Conmebol é atualizado anualmente e serve para definir a ordem de sorteio da fase de grupos da Libertadores. Para elaborar a classificação, a entidade utiliza dois critérios: campanha em competições continentais nos últimos 10 anos e histórico de participação em torneios sul-americanos.