Antes de jogo com o Paysandu em Belém, Ganso reencontra ex-técnico e professor

O meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, que está em Belém, reencontrou o primeiro treinador, na Tuna Luso, Capitão, além do professor Márcio Guedes, que foi professor do time da escola em que o jogador estudou.

O momento foi registrado e postado nas redes sociais. Capitão, inclusive, recebeu uma camisa autografada por PH Ganso. O jogador entra em campo logo mais, às 20h, no Mangueirão, contra o Paysandu, pelo jogo da volta da Copa do Brasil.