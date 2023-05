Jogador do Atlético-GO faz acordo com MP e ajuda nas investigações da operação Penalidade Máxima

O lateral-esquerdo Moraes, do Atlético-GO, não foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), apesar de ter sido alvo de busca em apreensão na operação Penalidade Máxima 2. O jogador fez um acordo de não-persecução penal, pagou uma multa no valor de R$ 75 mil e concordou em ajudar com as investigações.

O advogado de Moraes afirmou que o jogador admitiu ter conversado com um intermediário e recebido uma parte do que foi acordado, mas que deixou claro que não fez parte de um crime mais grave. Com o acordo, Moraes figurará como testemunha do processo e não está entre os 17 denunciados pelo MP-GO. O jogador também se comprometeu a não voltar a praticar nova infração penal.

]Moraes foi investigado por participar do esquema de tomada de cartões amarelos em jogos do Juventude, na Série A de 2022, tendo recebido adiantamentos de R$ 20 e R$ 5 mil, mas devolvido os valores. O atleta seria recompensado com R$ 80, caso o esquema desse certo para os apostadores.

Nas últimas semanas, Moraes voltou a trabalhar com o grupo do Atlético-GO, mas a situação dele ainda está sendo analisada pelo clube, que cogita emprestá-lo para outra equipe.