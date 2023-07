Paysandu tem negociações avançadas para contratar lateral envolvido em esquema de apostas

O Paysandu está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da Série C de 2023. A novidade é o lateral-direito Nino Paraíba, que estava no América-MG. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor.

Segundo a apuração da reportagem, o Paysandu negocia com o jogador e tem tratativas avançadas. Apenas alguns detalhes separam o atleta de uma apresentação oficial pelo time da Curuzu.

Caso a contratação seja confirmada, esta será a 44ª contratação do Papão para a temporada. Na última semana, o clube já havia anunciado outros dois reforços: o lateral-direito Anilson e o volante Lucas Paranhos.

Nino Paraíba é um jogador experiente, com 37 anos. Antes do América-MG, ele acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Atlético-PB, Sousa, Vitória, Avaí, Ponte Preta, Bahia e Ceará.

Apesar da longeva carreira, Nino Paraíba ganhou destaque na mídia nacional nos últimos meses devido ao envolvimento em um esquema de apostas, descoberto pela operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. O nome dele apareceu em conversas com apostadores sobre a manipulação de jogos das Série A e B do Campeonato Brasileiro. O caso, inclusive, fez com que ele fosse afastado do América-MG.

Em depoimento, o lateral confessou que recebeu dinheiro para levar cartão amarelo em três partidas do Brasileirão 2022, mas concordou em ser testemunha do caso e assinou um acordo de cooperação com o Ministério Público de Goiás para não ser acusado.