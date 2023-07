Anilson é apresentado no Paysandu e destaca proximidade com Hélio dos Anjos: ‘conhecido meu’

Se sentindo em casa. É assim que o lateral-direito Anilson definiu sua chegada no Paysandu. Apresentado nesta sexta-feira (21), na Curuzu, o novo reforço bicolor disse já conhece vários membros da comissão técnica bicolor, entre eles o treinador Hélio dos Anjos.

"O Hélio é conhecido meu. Também tem o Thomaz [Lucena], que é preparador físico, e o Ari Barros (executivo de futebol), que trabalharam comigo no Náutico. São três pessoas com quem tenho mais proximidade. Minha vinda pra cá foi uma indicação do professor Hélio, que confia no meu trabalho. Fico grato por isso e feliz com a possibilidade de ajudar o clube", disse.

O jeito de jogar do novo lateral tem relação com a forma com que o treinador Hélio dos Anjos dirige suas equipes. Pelo menos é o que afirma Anilson. Segundo ele, suas melhores qualidades são a velocidade é a bola parada, sendo uma boa opção para cobranças de falta e pênalti.

"Em todas as equipes que o Hélio trabalhou, os atletas falam que ele existe muito. Ele tem uma equipe aguda, que joga pra frente. Eu acho que me encaixo nesse estilo de jogo, porque sou rápido, tenho um bom passe, um bom cabeceio, bato falta e pênalti. Acho que minhas características casam com o jogo dele", explicou.

Com Anilson já regularizado e apto para jogo, o Paysandu enfrenta o CSA-AL neste domingo (23), às 17h, no estádio da Curuzu, pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal