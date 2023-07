Atrasado: funcionários do Paysandu estão sem receber salário de junho; clube cita jogos sem torcida

Embora esteja se aproximando da zona de classificação na Série C, atualmente na 10ª posição, com 18 pontos, o Paysandu parece ter sentido o baque nas finanças, proveniente das duas partidas de portões fechados, contra o São Bernardo-SP e Floresta-CE. Internamente, a reportagem de O Liberal.com apurou que os salários de funcionários do clube estão atrasados, enquanto que, jogadores e comissão técnica, tiveram os vencimentos referente ao mês de junho pagos na última quarta-feira (19).

A informação apurada junto a uma fonte do clube diz que os salários são pagos no quinto dia útil de cada mês, o que não aconteceu com o valor de junho. Enquanto os jogadores e comissão técnica receberam com cerca de 10 dias de atraso, os funcionários ainda aguardo o "pix" com a remuneração.

Nota

Questionado sobre a situação dos funcionários, o Paysandu enviou um comunicado com a seguinte resposta:

O Paysandu Sport Club informa que concentra todos os esforços para normalizar a situação o mais rápido possível. O clube ressalta que a disputa de dois jogos sem a presença de público prejudicou as finanças e afetou o orçamento mensal.

O Paysandu reitera que se empenha ao máximo para levantar recursos, a fim de honrar os compromissos junto aos seus colaboradores. Por fim, o clube garante que não possui problema financeiro, e sim de fluxo financeiro, e que continua trabalhando, a exemplo dos últimos anos, para seguir sem atraso em seus pagamentos.