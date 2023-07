Paysandu anuncia novo lateral-direito para restante da Série C; veja

O Paysandu continua reforçando o elenco na luta pela classificação à próxima fase da Série C. Nesta quinta-feira (20), o clube anunciou através de suas redes sociais a contratação do lateral-direito Anilson, de 21 anos. O jovem atleta chega após passagem recente pelo Náutico-PE. A última competição disputada pelo atleta foi a Copa do Nordeste, em março deste ano.

Anilson é mais um reforço solicitado pelo técnico Hélio dos Anjos. Natural do Maranhão, o atleta de 21 anos começou a carreira nas categorias de base do São Paulo, em 2016. Já em 2021, como profissional, foi emprestado para o Aimoré-RS, e em 2022 seguiu para o Náutico-PE, onde permaneceu até março deste ano, quando encerrou a disputa do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste.

O atleta era um dos últimos remanescentes da campanha de 2022 que rebaixou o Náutico à Série C. Neste ano passou a ser utilizado como zagueiro, sob o comando do técnico Dado Cavalcanti. Ao todo, Anilson disputou 27 partidas pelo Náutico, 17 delas na atual temporada, com dois gols anotados.

No elenco bicolor, Anilson surge como opção para o setor, que tem Edilson e João Vieira suspensos. Além de lateral-direito, Anilson também atua como zagueiro, sendo mais uma opção para o treinador e caso seja regularizado a tempo, poderá entrar em campo na próxima partida do clube, neste domingo (23), contra o CSA, a partir das 19 horas, na Curuzu.