No 'Re-Pa das contratações', Paysandu supera o Remo com um time inteiro de reforços a mais

Remo e Paysandu se enfrentam, nesta segunda-feira (17), pela 13ª rodada da Série C sob a expectativa de um confronto equilibrado. A bola rola a partir das 20h no Mangueirão. As duas equipes oscilam na temporada e, em vias gerais, estão brigando contra o rebaixamento. Fora de campo, porém, um rival tem "vencido" de goleada quando o assunto é a contratação de jogadores.

Em números absolutos, o Papão foi quem mais mexeu em seu plantel na temporada: foram 41 jogadores contratados somente este ano. O último deles foi o lateral-esquerdo Kevyn, anunciado na semana passada. O número de dispensas também impressionam: 21 atletas deixaram o clube nos últimos 7 meses.

Pelo lado do Remo, a contagem é módica se comparada ao maior rival, mas, ainda assim relevante. Levando em consideração que a montagem do elenco para 2023 começou no final do ano passado, são 30 contratações anunciadas pela diretoria remista na temporada - o atacante Renanzinho, que negocia com o Leão, pode ser a 31ª. Já os jogadores dispensados pelo Remo foram 8, sendo uma demissão por justa causa - o caso do atacante Rafael Silva, flagrado fumando maconha em seu apartamento.

Outra situação curiosa é a do volante Paulinho Curuá, que deixou a equipe em maio, após não chegar a um acordo durante a negociação de renovação contratual, e na semana passada foi anunciado de volta ao Remo depois de três meses sem atuar. Os direitos econômicos do jogador pertencem ao Tapajós, de Santarém.