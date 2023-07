Remo enfrenta o Paysandu em Re-Pa que pode definir futuro das equipes na Série C do Brasileirão

Remo e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h, no estádio Mangueirão, no Re-Pa mais importante da temporada. Sem títulos decididos entre as equipes em 2023, a partida, válida pela 13ª rodada da Série C, será importante para o futuro dos clubes no torneio. Uma derrota pode significar, para azulinos e bicolores, o fim das chances de classificação à próxima fase da Terceirona.

O que torna o duelo tão dramático é a posição das equipes na tabela. Com os resultados da rodada, o Remo chega para o clássico afundado na zona de rebaixamento, distante seis pontos do São José-RS, primeiro clube dentro do G-8. Por outro lado, a condição do Paysandu é mais confortável, mas não agradável. O time bicolor está na segunda página da classificação, quatro pontos distante da zona de avanço à segunda fase da Série C.

A condição do Paysandu não é mais confortável somente na tabela, mas também no ânimo do vestiário. Ainda no início do trabalho de Hélio dos Anjos, o Papão colhe frutos do bom momento gerado pela vitória sobre o Amazonas, líder do campeonato, rodada passada. O resultado trouxe mais confiança ao elenco antes do clássico.

Já no lado azulino da Almirante Barroso, as coisas estão mais tensas. A derrota para o Operário-PR, de forma dramática, na última semana fez com que a torcida aumentasse ainda mais o tom das cobranças ao elenco. Somado a isso, a comissão técnica tem demonstrado a insatisfação pela falta de reforços, sobretudo no setor ofensivo.

Desfalques e novidades

No Paysandu, os desfalques chamam mais a atenção. O principal vilão tem sido os cartões, que vão tirar quatro jogadores do clássico por suspensão. São eles: Wellington, Geovane, Eltinho e Nenê Bonilha.

Por outro lado, o Papão terá à disposição jogadores recém-contratados, como o atacante Gustavo Custódio e o lateral-esquerdo Kevyn. Ambos já foram apresentados à imprensa, regularizados, e devem estar em condições de jogo no Re-Pa.

Já no Remo, o problema não está no excesso de lesões, representado pelo departamento médico do clube lotado. Anderson Uchôa e Galdezani estão vetados e não jogam. Leonan está em fase final de tratamento de uma entorse no joelho e é dúvida.

Por outro lado, o Leão terá o retorno do atacante Pedro Vitor, que cumpriu suspensão contra o Operário-PR. Ele tem sido um dos destaques remistas na "era Catalá". Desde que o novo técnico chegou ao Leão, o jogador já balançou as redes três vezes.

Ficha técnica

Paysandu x Remo

13ª rodada da Série C

Data: 17 de julho, segunda-feira

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)

Quarta árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Paulão, Wanderson e Igor Fernandes; Jacy Maranhão, João Vieira e Robinho; Vinícius Leite, Mário Sérgio e Nicolas Careca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro; Claudinei, Pablo Roberto e Muriqui; Pedro Vitor, Fabinho e Rodriguinho. Técnico: Ricardo Catalá.