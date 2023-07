Em treino aberto à torcida, Paysandu encerra preparação para clássico com o Remo, pela Série C

O Paysandu finalizou a preparação para o clássico Re-Pa, válido pela Série C do Brasileirão, nos braços da torcida. Neste domingo (16), o clube abriu as portas da Curuzu à Fiel, que pode acompanhar o treino final da equipe antes do encontro com o Remo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O momento foi importante para quem vai disputar o Re-Pa pela primeira vez na vida, como os casos do meia Robinho e do zagueiro Paulão. No treino, eles puderam sentir a energia dos torcedores, sobretudo quando se trata do clássico, e ouvir algumas cobranças vindas das arquibancadas antes da partida decisiva.

VEJA MAIS

"A expectativa é muito grande. Desde que cheguei aqui o que as pessoas mais me falam é do Re-Pa. Sei que clássicos mudam a história de clubes e tô ansioso pelo jogo. Já ouvi até alguns torcedores, em tom de brincadeira, dizerem que preferem não se classificar na Série C do que perder pro rival", disse Robinho.

Quem também entendeu a responsabilidade do Re-Pa foi o zagueiro Paulão. Segundo ele, uma partida contra um grande rival é decidida em detalhes. Por conta disso, o jogador destacou a necessidade de uma boa preparação pré-jogo. Vale destacar que o Paysandu teve uma semana completa de treinamentos antes do clássico.

"Existem situações diferentes que decidem clássicos. Por isso que acredito que a preparação é mais importante do que o dia do jogo em si. Quando você entrega muito durante a semana, o jogo se torna mais previsível pro nosso lado. Na minha carreira, trabalhei com grandes profissionais que me ensinaram isso", explicou.

Paysandu e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.