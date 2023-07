'Em todo lugar somos cobrados pela vitória', diz lateral-direito do Paysandu sobre Re-Pa da Série C

Na próxima segunda-feira (17), Paysandu e Clube do Remo fazem o grande clássico da 13ª rodada da Série C. Até aqui, os times seguem campanhas distintas, com os bicolores levando ligeira vantagem na tábua classificatória. Apesar do momento superior, o elenco do bicola prega muita atenção na partida, que pode deixar o time bem perto da zona de classificação, faltando sete rodadas para o fim da primeira fase.

Durante a semana, os comandados do técnico Hélio dos Anjos têm treinado bastante, a fim de ajustar os principais déficits apontados pelo treinador, que quer um time mais veloz e mais resistente. Para o lateral-direito Edílson, a principal cobrança de Hélio vem sendo nesse sentido.

"É um jogo muito ajustado. Estamos treinando muito a questão da intensidade, o professor Hélio pede muito pra gente melhorar nesse aspecto. É um fator preponderante para vencer o clássico de segunda-feira. É um fator que temos evoluído muito. Acho que o segredo é esse, porque clássico se define nos detalhes", admite.

Embora estejam em um ritmo de treinos mais puxado, em comparação ao técnico anterior, Edílson não esconde que a exigência tem um objetivo claro para todo o grupo. "O Hélio é um cara que não tinha trabalhado, mas sempre quis estar com ele. Todo mundo está se esforçando bastante e espero que possamos manter o ritmo e sair do clássico com a vitória. Eu tive a oportunidade de jogar o último, no qual vencemos. É uma atmosfera única. Eu me sinto privilegiado de estar aqui, vestindo a camisa desse time grande que é o Paysandu", comentou.

Além da exigência em campo, o jogador revela também que a voz das ruas têm sido uma constante desde o início da semana. Tratando-se de Re-Pa, segundo a tradição do futebol paraense, "toda cobrança é pouca". "Os torcedores encontram a gente em todos os lugares, segurança do prédio, no mercado. Todos falam 'tem que ganhar'; É um clássico que mexe muito", conclui.

Atualmente o Paysandu é o 12º colocado na Série C, com 15 pontos, enquanto o Clube do Remo vem na 17ª, com 13. O jogo começa a partir das 20 horas, direto do Mangueirão.