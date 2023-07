Pela 34ª vez, Remo e Paysandu fazem o Re-Pa em Brasileiros; veja quem tem a vantagem

Um clássico centenário, o Re-Pa tem história em Campeonatos Brasileiros. Na segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão, Remo e Paysandu se encontram pela 34ª vez por uma divisão nacional. Pela quarta vez nos últimos cinco anos, a Série C abriga a rivalidade da Amazônia.

Com números do pesquisador Jorginho Neves, veja abaixo algumas das curiosidades do clássico:

Vantagem azulina

O Leão Azul é quem tem a vantagem no histórico dos Brasileiros. Até aqui são 33 jogos no total, com 11 vitórias do Remo contra 8 do Paysandu. Além disso, houve mais 14 empates - resultado do último encontro das equipes em nacionais: 2 a 2 pela 13ª rodada da Terceirona de 2022, no Baenão.

Mangueirão

Remo e Paysandu fazem o quarto clássico de 2023. Este ano marcou, inclusive, a reinauguração do Mangueirão, que já teve três Re-Pa desde a reabertura. No principal palco do futebol paraense, o Leão também leva a melhor. São 79 vitórias azulinas, 67 bicolores e 84 empates.

Um olho no Z4 e outro no G8

Apesar da distância na tabela - o Paysandu é 12° e o Remo, no Z4, é o 17° -, apenas dois pontos separam os rivais na tabela (15 a 13). Ambos tentam abrir vantagem para os adversários na luta contra o rebaixamento. Ainda assim, as equipes ainda sonham com o G8. Isso porque há uma desvantagem de apenas cinco pontos do Botafogo-PB, que é o 8°, com 18 pontos, para o Leão, enquanto o Papão está a três.

Lance a Lance

Remo e Paysandu se enfrentam no encerramento da 13ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.