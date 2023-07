Atletas da dupla Remo e Paysandu podem disputar o Re-Pa pela primeira vez; veja

O encerramento da 13ª rodada da Série C do Brasileiro reserva um Re-Pa, na segunda-feira (17), às 20h, no Estádio Mangueirão. Remo e Paysandu escrevem mais um capítulo da história da rivalidade, que chega ao jogo de número 770. O colunista de O Liberal Carlos Ferreira fez um levantamento sobre quais jogadores podem estrear no clássico. Confira a lista!

Remo

Do lado azulino, são pelo menos quatro jogadores, além do treinador, Ricardo Catalá. Contratado no final do mês de maio para o lugar de Marcelo Cabo, Catalá jamais havia treinado no futebol do Norte do Brasil, até assumir o Remo. Podem entrar em campo no primeiro Re-Pa de suas carreiras:

Elton

Evandro

Kevin

Vitor Leque

Paysandu

Já do lado bicolor é onde há mais possíveis estreantes. São seis novatos no total. Uma vantagem em relação ao Remo é que o treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos, já está habituado aos clássicos - treinou ambos os times. O detalhe é que Hélio jamais perdeu para o Leão. Quem pode jogar o Re-Pa pela primeria vez do lado do Paysandu:

Matheus Nogueira

Paulão

Jacy Maranhão

Robinho

Nicolas Careca

Gustavo Custódio

Remo e Paysandu fazem o clássico Re-Pa com o foco em fugir do Z4 e se reaproximar do G8 da Terceirona. O Leão começa a rodada na zona de rebaixamento, enquanto o Papão está a dois pontos dos azulinos, que são os primeiros dentro do Z4. O Re-Pa terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.