Remo leva vantagem no histórico contra o Paysandu nos Re-Pa pela Série C; vídeo

O maior clássico da Amazônia tem um histórico curto na Série C, mas o suficiente para o Remo se dar melhor nos Re-Pa. Na próxima segunda-feira (17), às 20h, no Estádio Mangueirão, os azulinos têm a chance de manter a vantagem sobre o Paysandu. Veja o restrospecto entre as equipes.

Números

Até aqui, os rivais se encontraram sete vezes na história da Tercerona: são três vitórias do Remo, uma do Paysandu e três empates. O primeiro jogo foi em 23 de junho de 2019, curiosamente a única vitória bicolor contra o rival em Série C.

Deu até acesso

De lá para cá, o Leão não perde para o Papão há seis jogos. Inclusive, duas destas vitórias foram em partidas do quadrangular de acesso à Série B. O segundo triunfo, inclusive, deu o acesso ao Remo à Segundona, em janeiro de 2021. A conquista marcou o retorno azulino à segunda divisão após 13 anos.

Último Re-Pa no Brasileiro

A última vez que Remo e Paysandu se enfrentaram pela Terceirona terminou empatado em 2 a 2. No dia 3 de julho de 2022, Leão e Papão fizeram o Re-Pa no Baenão, já que o Mangueirão ainda estava em obras.

A partida ficou marcada por um pênati polêmico, falha do goleiro Vinícius e a estreia do atacante Leandro Carvalho, revelado pelo Papão, no Leão. Os gols foram marcados por Fernandinho e Anderson Uchôa para o lado azulino, José Aldo e Robinho para o lado alviceleste.

Lance a Lance

Veja quem se dará melhor no clássico Re-Pa de segunda-feira, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão.