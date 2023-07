Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho pede indenização de mais de R$ 5 milhões ao Ceará

Em meio a iminente rescisão com o Ceará, o atacante Leandro Carvalho - ex-Remo e Paysandu - ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo uma indenização no valor de R$ 5,4 milhões. A informação é do portal Diário do Nordeste.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com a reportagem, publicada pelo site nesta quarta-feira (12), o jogador acusa o clube cearense de rescisão indireta, danos morais e requer a integração de verbas rescisórias.

VEJA MAIS

Ainda segundo o Diário do Nordeste, o processo foi iniciado em 22 de junho, na 4ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. O caso avançou na última sexta-feira (7), quando a juíza Manuela de Albuquerque Viana emitiu despacho designando a audiência de conciliação para o dia 22 de agosto. O processo eletrônico, indica que o Ceará já foi intimado para participar da audiência.

Na acusação, Leandro diz que nunca recebeu as vias dos contratos firmados com o clube, tanto o de atleta profissional quanto o de imagem, bem como seus contracheques ou comprovantes de pagamento de direito de imagem.

Entenda o caso

O atacante Leandro Carvalho pode ter seu contrato com o Ceará rescindido na Justiça. Fora dos planos do clube cearense e com apenas 12 minutos jogados em 2023, ele não atua desde janeiro. A informação foi confirmada pelo executivo do Ceará, Juliano Camargo.

Na terça (11), o clube publicou no jornal cearense O Povo um "chamamento ao emprego", uma notificação ao atacante paraense. Segundo o Vozão, Leandro abandonou o trabalho em 22 de fevereiro e, caso não apareça no CT de Porangabuçu (CE) em 48 horas, o clube acionará a Justiça para rescindir o contrato, válido até dezembro de 2023.

Carreira

Esta é a quarta passagem de Leandro Carvalho, que foi revelado no Paysandu, no Ceará. Entre 2021 e 2022, o jogador foi emprestado para América-MG, Náutico, futebol do Catar e Remo. No clube azulino, o atacante disputou a Série C 2022 pelo Leão emprestado pelo Ceará. Foram 7 jogos e um gol marcado.