Ceará dá prazo para Leandro Carvalho, ex-Remo e Paysandu, comparecer ao local de trabalho; veja

O caso Leandro Carvalho e Ceará continua dando o que falar. O clube publicou no jornal cearense O Povo, da última terça-feira (11), um "chamamento ao emprego", uma notificação ao atacante paraense. Segundo o Vozão, Leandro abandonou o trabalho em 22 de fevereiro e, caso não apareça no CT de Porangabuçu (CE) em 48 horas, o clube acionará a Justiça para rescindir o contrato, válido até dezembro de 2023.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Esta é a quarta passagem de Leandro Carvalho, que foi revelado no Paysandu, no Ceará. Entre 2021 e 2022, o jogador foi emprestado para América-MG, Náutico, futebol do Catar e Remo. No clube azulino, o atacante disputou a Série C 2022 pelo Leão emprestado pelo Ceará. Foram 7 jogos e um gol marcado.

VEJA MAIS

Neste ano, Leandro Carvalho vive um dos piores momentos da carreira. Até aqui, o atacante fez só um jogo, pelo Cearense, ainda no mês de janeiro, e desde fevereiro, segundo o Ceará, não apareceu mais para treinar.

"Sobre o caso do Leandro Carvalho, o clube não vai se manifestar agora, existe toda uma situação que está sendo preparada para a rescisão do atleta, mas o que posso lhe antecipar é que essa rescisão vai acontecer de forma judicial”, disse Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará em entrevista à Rádio O Povo/CBN do Ceará, na terça-feira (11).

O Ceará publicou um 'chamamento ao emprego' para Leandro Carvalho (Reprodução / O POVO)