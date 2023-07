Re-Pa da Série C: Site aponta Remo como favorito no clássico com o Paysandu; veja

Remo e Paysandu fazem o Re-Pa, pela Série C do Campeonato Brasileiro, com o mesmo objetivo: se distanciar da zona de rebaixamento e voltar a sonhar com o G8. Diante desse cenário, o site Chance de Gol, especializado em estatísticas e probabilidades, indica que o Leão é o favorito para a partida, que ocorre na segunda-feira (17), às 20h, no Estádio Mangueirão.

Números

De acordo com a plataforma, o Remo tem 47.1% de chances de vencer o maior rival. Já o Paysandu tem somente 27.1%, um pouco acima do empate, que está em 25.8%. Em todas as rodadas, o Chance de Gol apresenta os números para cada partida.

Cenários

Caso o Remo vença, a equipe do técnico Ricardo Catalá deixará a zona de rebaixamento. Mesmo que os outros resultados não sejam favoráveis, o Leão - primeiro time dentro do Z4 - empurraria o próprio Paysandu para a 17ª posição, já que apenas dois pontos separam as equipes (15 contra 13).

Porém, se o Paysandu derrotar o rival pela terceira vez na temporada, o Papão pode até mesmo entrar no G8 ou, pelo menos, ficar ainda mais próximo, já que a desvantagem é de três pontos (18 a 15). Além disso, os bicolores podem empurrar o Remo até para a vice-lanterna.

Qual dos cenários acontecerá no Re-Pa de segunda-feira? Descubra ao acompanhar a cobertura completa e ao vivo da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.