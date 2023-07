Com promoção, Clube do Remo inicia venda de ingressos para o Re-Pa; veja

O Clube do Remo iniciou as vendas de ingressos para o clássico Re-Pa, da Série C do Brasileirão. Para a partida está marcada para a próxima segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão, os torcedores azulinos podem garantir entradas de R$ 50 (arquibancada) e R$ 100 (cadeira). Para incentivar a torcida, o Leão ainda garantiu uma promoção: na compra de dois ingressos para cadeira, o segundo sai por R$ 50.

As compras podem ser feitas nas Lojas do Remo (exceto na unidade Castanhal), Lojas Rei da Amazônia e por meio do site IngressoSA.com.

No entanto, mesmo com a promoção, a torcida azulina reclamou dos valores, muitos reclamaram nas redes sociais do clube por meio dos comentários. A principal reclamação é a má fase do Remo, que perdeu a última partida em casa, no Baenão, por 1 a 0, para o Operário-PR.



O Clube do Remo está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 13 pontos. Com uma péssima campanha dentro de casa, com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas, o Leão tem apenas 27,7% de aproveitamento. O número alarmante é um dos motivos da crítica do torcedor azulino, que teme uma nova derrota contra o maior rival.