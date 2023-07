Reviravolta: STJD concede efeito suspensivo e Re-Pa terá público livre; veja as condições

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo ao Paysandu, quanto à perda de dois mandos de campo. Com isso, o Re-Pa de segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão, terá público livre. O clássico é válido pela 13ª rodada da Terceirona.

Decisão

Em um documento assinado pelo auditor do STJD, Maurício Neves Fonseca, a entidade aponta que o efeito suspensivo será válido até o julgamento do recurso bicolor: "[...] Considerando as alegações esposadas no pedido de reconsideração e aditamento, convenço-me da plausibilidade, quanto à presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, razão pela qual, concedo, o efeito suspensivo, quanto a pena de perda de mando de campo de 02 (duas) partidas, até o julgamento do presente recurso".

Além disso, o efeito suspensivo foi concedido com algumas condicionantes sendo elas:

O reforço da segurança, dentro e fora do estádio;

Que sejam veiculadas mensagens pedagócicas no telão e/ou sistema de som, antes do início da partida e no intervalo;

Por fim, fica proibida a entrada de torcidas organizadas de qualquer uma das equipes.

O caso

O Paysandu foi penalizado no fim do mês de junho com duas partidas sem a presença de público, devido ao incidente provocado pela própria torcida bicolor no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, durante o jogo contra o Figueirense. A partida foi válida pela Terceirona 2022.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, com o objetivo de garantir que a penalidade também tivesse um impacto social, solicitou a conversão da pena. Dessa forma, a ideia - inicialmente aprovada - era que as partidas tivessem apenas a presença de mulheres e crianças.