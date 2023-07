Após chuva de cartões, Paysandu tem quatro desfalques para o Re-Pa; veja

O Paysandu voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, mas nem tudo foram fores no triunfo contra o líder, o Amazonas. Foram Seis amarelos e dois vermelhos para o Bicola, que tem agora quatro desfalques para o Re-Pa de segunda-feira (17), às 20h, no Estádio do Mangueirão.

Para o clássico contra o Leão, o Papão não terá os volantes Nenê Bonilha e Geovane, o lateral-esquerdo Eltinho e o zagueiro Wellington Carvalho. Os defensores foram expulsos contra o Amazonas, enquanto os jogadores de meio-campo receberam o terceiro cartão amarelo.

Dos quatro, Eltinho e Wellington começaram a partida contra a Onça Pintada como titulares. Com as ausências de ambos, o técnico Hélio dos Anjos terá uma semana para pensar nos substitutos. No caso de Eltinho, a tendência é que o lateral Igor Fernandes, que volta de suspensão, fique com a vaga. Já na zaga, Wanderson parte como favorito ao lugar, enquanto ainda há Naylhor e Rodolfo Filmon como opções.

Pendurados

Para o clássico Re-Pa, o Paysandu também chega com uma lista de pendurados: o goleiro Gabriel Bernard, o lateral-direito Edilson, o volante Arthur, o meia Fernando Gabriel e o atacante Vinícius Leite contabilizam dois amarelos cada. Ou seja, se algum deles receber mais um cartão amarelo, será automaticamente suspenso.

Acompanhe o Re-Pa pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.