Com Remo e Paysandu, CBF divulga tabela detalhada de mais cinco rodadas da Série C; veja os jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial, a tabela detalhada das rodadas 14, 15, 16, 17 e 18 do Campeonato Brasileiro da Série C. Remo e Paysandu, clubes representantes do futebol paraense, terão compromissos importantes na busca por uma possível classificação ou na luta contra o rebaixamento.

A principal competição dos clubes paraenses na temporada 2023, entra na reta final e Leão e Papão ainda buscam encostar no G8 da Série C. O torneio já possui datas, horários e locais de mais cinco rodadas, restando ainda a última rodada da competição, marcada para o dia 3 de setembro, com todas as partidas no mesmo dia e horário, onde serão definidos os oito clubes classificados para o quadrangular final, além das quatro equipes que serão rebaixadas e jogarão a Série D na temporada 2024.

Veja a tabela da 14ª rodada à 18ª rodada da Série C

14° rodada

Domingo 23.07 - 19h – Estádio dos Aflitos

Náutico-PE x Remo

Domingo 23.07 19h – Estádio da Curuzu

Paysandu x CSA-AL

15° rodada

Sábado 29.07 - 16h - Arena das Dunas

América-RN x Paysandu

Domingo 30.07 - 19h – Estádio Baenão:

Remo x Ypiranga-RS

16° rodada

Sábado 05.08 - 19h – Estádio Lindolfo Monteiro:

Altos-PI x Paysandu

Domingo 06.08 - 19h – Estádio Baenão:

Remo x Volta Redonda-RJ

17° rodada

Domingo 13.08 16h – Estádio da Curuzu:

Paysandu x Náutico-PE

Domingo 13.08 - 16h - Arena da Amazônia:

Manaus-AM x Remo

18° rodada

Domingo 20.08 – 16h – Estádio Rei Pelé:

CSA-AL x Remo

Domingo 20.08 – 19h – Estádio da Curuzu:

Paysandu x Pouso Alegre-MG