Mário Sérgio nega propostas para sair do Paysandu e reforça: ‘focado em jogar futebol’

O atacante Mário Sérgio, do Paysandu, falou com a imprensa sobre possíveis sondagens de outros times para que ele deixe a Curuzu. Em entrevista coletiva concedida em Manaus, local da próxima partida bicolor pela Série C, o atacante disse que não recebeu "nada concreto" sobre transferências e disse que está focado em conseguir vencer o Amazonas, no sábado (8), pela Terceirona.

"O assédio é natural acontecer, até pela temporada que tenho feito. Mas quanto a isso fico tranquilo, com a cabeça no Paysandu e focado 100%. Não chegou nada de concreto pra mim, mas meus agentes estão cuidando disso, em parceria com a diretoria do Paysandu. Enquanto isso, fico focado em jogar futebol e conseguir mais uma vitória na Série C", disse Mário Sérgio.

O camisa 9 é o artilheiro bicolor na temporada. Até o momento, o atacante já marcou 18 gols em 32 jogos com a camisa do Papão. Apesar das bolas na rede, o Lobo vive mau momento na temporada e está na 16ª posição da Terceirona.

Para voltar a subir na tabela, o Paysandu precisa vencer o líder da Série C, o Amazonas, fora de casa. Questionado sobre como furar a boa defesa adversária - apenas três gols sofridos como mandante na Terceirona - Mário Sérgio disse confiar no ataque qualificado do Papão para fazer gols.

"Eles tem uma boa defesa, mas nós temos um ataque qualificado. Tem eu ali, que tô fazendo gol, o Nicolas Careca também é bom jogador, o Bruno Alves, que ajuda muito nas assistências, e o Vinícius Leite. São jogadores qualificados e que podem resolver esse problema.

Paysandu e Amazonas se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio Carlos Zamith, pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.